الموافقة على إنشاء بورصة للذهب بولاية كسلا





وافق مجلس تنسيق التعدين بولاية كسلا في اجتماعه أمس برئاسة والي الولاية المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله بحضور مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس مبارك اردول وافق على انشاء بورصة للذهب بالولاية وافتتاح عمارة الذهب بعد تهيئة الموقع المقترح وايفائه للشروط التي تجعل منه نشاطا اقتصاديا واجتماعيا ممتازا.

واوضح الوالي ان الغرض من الاجتماع التفاكر حول كيفية إحداث ثورة تعدينية بولاية كسلا تكون مبرأة من العيوب والنواقص التي عاني منها التعدين.

وامن على اهمية التعاون بين كافة الجهات ذات الصلة والمرتبطة بالنشاط التعديني بالولاية لزيادة موارد الولاية مما يؤدي للارتقاء بالخدمات.

كما امن الوالي على مخرجات الاجتماع ومايعول عليها بان تسبق الولاية الولايات الاخرى وتبدأ عمل التعدين بصورة علمية خالية من كل العيوب.

ودعا الوالي المجتمع المحلي للسماح بدخول شركات التعدين للاستثمار في التعدين حتى يعود بالفائدة على المواطنين عبر برامج المسئولية الاجتماعية التي تنتج عن استقبال التعدين، كاشفا عن قيام الولاية بحملة توعوية تثقيفية عبر المنابر الاعلامية واستخدام اللهجات المحلية عن اهمية التعدين والمورد الذي يعود للولاية.

ونوه الوالي إلى اهمية وسلامة البيئة في مناطق التعدين لما لهذا النشاط من آثار جانبية اذا لم يتم تلافيها خاصة وانها قد تصبح عائقا وحائلا دون استمرار النشاط.

وطالب الوالي في هذا الصدد التعامل بنوع من الجدية مع هذه المسألة بتطبيق القانون وصولا الى تعدين نظيف وان تكون ولاية كسلا نموذجا له بتلافي كل المسائل التي تشوه البيئة وتضر بالمواطن.

من جانبه اوضح اردول ان الاجتماع ناقش فرص التعدين بولاية كسلا وكيفية تحقيق اهداف زيادة الايرادات وتقليل المنصرفات.

واضاف اردول ان الاجتماع ناقش ايضا قضايا التعدين عبر شركات الامتياز وشركات معالجة الكرته والتعدين التقليدي وتلافي آثار البيئة بالاضافة الى مسألة ضبط المعابر وتداول الذهب وتحقيق اهداف الحكومة المركزية في زيادة نسبة حصائل الصادر.

وبشر اردول بافتتاح البورصة بعد القيام بمزيد من الاجراءات من حكومة الولاية ومكتب الشركة بالولاية .

وامن على استمرارية العلاقة التنسيقية بين حكومة كسلا والشركة من اجل المصالح العليا والوصول إلى تنسيق افضل على مستويات الحكم المختلفة المحلية والمركزية.

وتجدر الإشارة إلى انه وخلال الاجتماع تم تقديم ورقة عن اداء شركات التعدين بالولاية للثمانية اشهر الماضية والأداء الذي وصف بالممتاز والتصاعد في العائدات والايرادات الذي يبشر في زيادة الموارد التي تساعد الولاية في التصدي لقضايا التنمية.