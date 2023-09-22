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أهم ما ورد في خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

2023/09/22
علم السودان
السودان

أهم ما ورد في خطاب القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان:
– نطالب المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا حميدتي كمجموعة إرهابية .
– ندعو إلى ضرورة التعامل الحاسم مع من يدعم هذه المجموعات الإرهابية.
– مليشيا دقلو مارست القتل والحرق والإغتصاب والتهجير القسرى والنهب والسرقة والتعذيب ونقل الأسلحة والمخدرات.
– مليشيا حميدتي استجلبت المرتزقة من شتى أنحاء العالم وجندت الأطفال.
– مؤسسات الدولة الشرعية القائمة من حكومة وقوات مسلحة وأجهزة أخرى لن تسمح بإنتهاك سـيادة الدولـة أو النيل من كرامة شعبها.
– منذ الخامس عشر من أبريل المنصرم واجه الشعب السوداني حرباً مدمرة من قبل مليشيا حميدتي وبعض المليشيات القبلية المتحالفة معها إقليميا ودوليا.
– مليشيا دقلو مارست القتل والنهب والسرقة والإغتصاب والإستيلاء على منازل المواطنين وممتلكاتهم.
– مليشيا حميدتي دمرت الأعيان المدنية من مرافق للخدمات ومستشفيات ومقار الدولة وحاولت طمس تاريخ وهوية الشعب السوداني.
– مليشيا حميدتي نهبت المصارف والبنوك والشركات العامة والخاصة وأطلقت سراح المساجين والمعتقلين الذين من ضمنهم مطلوبين للعدالة الدولية وإرهابيين.
– مليشيا حميدتي قامت بعمليات تطهير عرقي وتهجير السكان من مناطقهم والعنف الجنسي والقتل على أساس العرق والتعذيب.
– ما حدث بغرب دارفور في الجنينة يمثل خير شاهد على الإنتهاكات الجسيمة لهذه القوات ضد المدنيين في السودان.
– حكومة السودان طرقت كل السبل من أجل إيقاف هذه الحرب.
– ما زلنا نمد أيادينا من أجل السلام ومن أجل إيقاف هذه الحرب ورفع المعاناة عن شعبنا .
– مليشيا حميدتي تصر على تدمير الدولة وإبادة وتهجير شعبها.
الصفحة الرسمية – القوات المسلحة السودانية

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