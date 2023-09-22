أهم ما ورد في خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة





أهم ما ورد في خطاب القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان: – نطالب المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا حميدتي كمجموعة إرهابية .

– ندعو إلى ضرورة التعامل الحاسم مع من يدعم هذه المجموعات الإرهابية.

– مليشيا دقلو مارست القتل والحرق والإغتصاب والتهجير القسرى والنهب والسرقة والتعذيب ونقل الأسلحة والمخدرات.

– مليشيا حميدتي استجلبت المرتزقة من شتى أنحاء العالم وجندت الأطفال.

– مؤسسات الدولة الشرعية القائمة من حكومة وقوات مسلحة وأجهزة أخرى لن تسمح بإنتهاك سـيادة الدولـة أو النيل من كرامة شعبها.

– منذ الخامس عشر من أبريل المنصرم واجه الشعب السوداني حرباً مدمرة من قبل مليشيا حميدتي وبعض المليشيات القبلية المتحالفة معها إقليميا ودوليا.

– مليشيا دقلو مارست القتل والنهب والسرقة والإغتصاب والإستيلاء على منازل المواطنين وممتلكاتهم.

– مليشيا حميدتي دمرت الأعيان المدنية من مرافق للخدمات ومستشفيات ومقار الدولة وحاولت طمس تاريخ وهوية الشعب السوداني.

– مليشيا حميدتي نهبت المصارف والبنوك والشركات العامة والخاصة وأطلقت سراح المساجين والمعتقلين الذين من ضمنهم مطلوبين للعدالة الدولية وإرهابيين.

– مليشيا حميدتي قامت بعمليات تطهير عرقي وتهجير السكان من مناطقهم والعنف الجنسي والقتل على أساس العرق والتعذيب.

– ما حدث بغرب دارفور في الجنينة يمثل خير شاهد على الإنتهاكات الجسيمة لهذه القوات ضد المدنيين في السودان.

– حكومة السودان طرقت كل السبل من أجل إيقاف هذه الحرب.

– ما زلنا نمد أيادينا من أجل السلام ومن أجل إيقاف هذه الحرب ورفع المعاناة عن شعبنا .