سياسية
مدير شرطة الولاية الشمالية يشهد البرنامج التثقيفي لإدارة المرور السريع
أشاد اللواء شرطة (حقوقي) د محمد أحمد الأمين بمجهودات وبرامج إدارة المرور السريع بالولاية وقال خلال مخاطبته بصالة الميناء البري بدنقلا البرنامج التثقيفي الذي نظمته ادارة المرور السريع بالولاية إن الشمالية إستقبلت ومنذ إندلاع الحرب بالخرطوم عددا كبيرا من السيارات بمختلف انواعها مما ألقي علي الطرق السريعة والداخلية بالولاية عبئا كبيرا مشيرا إلي أن إدارة المرور السريع عملت علي ضبط سرعة المركبات وتنظيمها ما أدي إلي عدم ظهور أي حوادث مرورية مشددا علي ضرورة تكثيف برامج التوعية والتثقيف المروري لتبصير السائقين والركاب بأهمية إتباع الإرشادات المرورية تقليلا للحوداث مؤكدا جاهزيتهم لدعم كافة البرامج والمشروعات التي تهدف لحماية المواطنين وسائقي المركبات والطرق وقال محمد الأمين إن السلامة المرورية يحتاج تطبيقها واتباعها لتضافر الجهود الرسمية والشعبية وأشاد سيادته بمجهودات المدير العام لشركة زادنا العالمية د طه الحسين علي ماقدمه تجاه الولاية من خدمات للمواطنين.
من جانبه أشاد ضيف شرف البرنامج اللواء شرطة (م) علاء الدين محمد الحسن بماقدمته إدارة المرور السريع بالولاية مشددا علي ضرورة إنشاء مجلس السلامة المرورية بهدف توعية السائقين وكافة مستخدمي الطريق محييا أدوار منسوبي شرطة المرور من ضباط وضباط صف وجنود ومايقومون به من عمل كبير في خدمة المواطنين ومساعيهم المتواصلة في تقليل حوادث السير مؤكدا مواصلتهم ومشاركتهم برامج المرور السريع في إطار المساعي الرامية للمحافظة علي الجميع.
من جهته أكد مدير إدارة المرور السريع بالولاية الشمالية العقيد شرطة عاطف بانقا مضيهم قدما في إقامة البرامج التوعوية والتثقيفية للجميع من أجل وضع حد لحوادث السير مشيرا إلي أن البرنامج التثقيفي بصالة الميناء البري يهدف لضمان سلامة وصول كافة المسافرين لوجهاتهم موضحا أن الفعالية إشتملت علي تقديم إرشادات مرورية لمستخدمي الطريق إضافة لمسابقات وجوائز وطالب بانقا السائقين والركاب إتباع الإرشادات المرورية لسلامة الجميع مؤكدا إنشاء مجلس السلامة المرورية.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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