مدير شرطة الولاية الشمالية يشهد البرنامج التثقيفي لإدارة المرور السريع

أشاد اللواء شرطة (حقوقي) د محمد أحمد الأمين بمجهودات وبرامج إدارة المرور السريع بالولاية وقال خلال مخاطبته بصالة الميناء البري بدنقلا البرنامج التثقيفي الذي نظمته ادارة المرور السريع بالولاية إن الشمالية إستقبلت ومنذ إندلاع الحرب بالخرطوم عددا كبيرا من السيارات بمختلف انواعها مما ألقي علي الطرق السريعة والداخلية بالولاية عبئا كبيرا مشيرا إلي أن إدارة المرور السريع عملت علي ضبط سرعة المركبات وتنظيمها ما أدي إلي عدم ظهور أي حوادث مرورية مشددا علي ضرورة تكثيف برامج التوعية والتثقيف المروري لتبصير السائقين والركاب بأهمية إتباع الإرشادات المرورية تقليلا للحوداث مؤكدا جاهزيتهم لدعم كافة البرامج والمشروعات التي تهدف لحماية المواطنين وسائقي المركبات والطرق وقال محمد الأمين إن السلامة المرورية يحتاج تطبيقها واتباعها لتضافر الجهود الرسمية والشعبية وأشاد سيادته بمجهودات المدير العام لشركة زادنا العالمية د طه الحسين علي ماقدمه تجاه الولاية من خدمات للمواطنين.