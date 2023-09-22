سياسية
مدير شرطة ولاية نهر النيل يتفقد قوات السجون بالولاية
تفقد اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل قوات السجون بالولاية ،وكان في استقباله العقيد شرطة / محمد إبراهيم مدير قوات السجون بولاية نهرالنيل والذي قدم تنويرا وافيا عن أوضاع السجون القومية والولائية بنهرالنيل وما تشهده من هدوء وإستقرار والمشاريع التي يجري العمل على إكمالها ومن أهمها مخبز السجون وورشة الحرف اليدوية.
والتقى خلال الزيارة اللواء شرطة / نصرالدين سليمان أحمد مشرف السجون الولائية بقوات السجون وبحثا سبل تطوير السجون بالولاية وبنيتها التحتية وحوجة الولاية لسجون جديدة.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن سجون الولاية ستشهد عدد من الافتتاحات لمشاريع جديدة تستوعب المرحلة القادمة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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