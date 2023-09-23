شاهد.. فيديوهات فاضحة للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع مع إحدى الحسناوات.. يقبلها ويداعب صدرها والجمهور يسأل: (هل هي زوجته أمول المنير أم حسناء أخرى؟)





تصدرت مقاطع فيديو قيل أنها للحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” قائمة المقاطع الأكثر تداولاً وإثارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقاطع فيديو أكد ناشروها أنها لحرس حميدتي الذي ظهر داخل غرفة نوم مع إحدى الحسناوات التي أخفت ملامحها أثناء تصويرها المقاطع.

الحرس الذي حقق شهرة واسعة بزواجه قبل الحرب من الإعلامية والممثلة الحسناء أمول المنير ظهر وهو يحضن التي الحسناء ظهرت معه ويقبلها من رأسها ويداعب صدرها في لقطات أثارت الجدل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من تصرفات حرس حميدتي, ولكن التعليق الأكثر تكراراً حمل تساؤولات المتابعين: (هل هي زوجته أمول المنير أم حسناء أخرى؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين