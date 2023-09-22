تصريح صادم من المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بشأن السودان

حذر منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، من اندلاع حرب أهلية شاملة في السودان.

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة “نحن بحاجة لجمع طرفي الصراع بالسودان للاتفاق على الممرات الإنسانية”، بحسب تصريحاته لفضائية “العربية”.

وأكد أن نصف السكان في السودان بحاجة للمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى مواجهة صعوبة في توفير المساعدات للسودان.

ويعيش السودان في أزمة منذ منتصف أبريل الماضي؛ بسبب اندلاع الحرب بين الجيش وميليشيات الدعم السريع.

صدى البلد