وزير الصحة الإتحادي يتفقد بعض الوحدات الصحية بولاية البحر الأحمر





تفقد وزير الصحة الإتحادي المُكلف د. هيثم محمد إبراهيم ،عدد من الوحدات الصحية الخدمية بولاية البحر الأحمر، رافقه خلالها مدير الإدارة العامة للطواريء ومكافحة الأوبئة د.منتصر محمد عثمان، ومدير الحجر الصحي القومي د.الفاتح ربيع ،ومدير الإدارة العامة للصحة الدولية بالإنابة د.الاء الطيب مدثر ، والمدير التنفيذي للإمدادات الطبية د.شيخ الدين عبدالباقي، ومدير إدارة التنمية والمشروبات م. عبدالرحيم احمد.

وشملت الزيارة معمل الصحة العامة المركزي بولاية البحر الأحمر ومعمل الصحة العامة القومي (إستاك) بمقرة بالبحر الأحمر بالإضافة إلى زيارة بنك الدم.

حيث كان في إستقباله مدير معمل البحر الأحمر المركزي للصحة العامة د.صفاء عبدالمجيد وممثل المدير العام لمعمل الصحة القومي (إستاك ) د.عاطف الطيب وممثل بنك الدم د. احمد محجوب وعقد إجتماعا موسعا استمع فيه الوزير لشرح تفصيلي وافي عن سير العمل والأداء والمعوقات والمشاكل التي تواجههم.

وتم إستعراض خطة العمل الجارية الآن وخطة العمل للمرحلة القادمة.

وأشاد الوزير بالجهود الجارية والعمل الذي ينفذ مؤكدا على دعمه لكل الخطة.

ومن خلال الجولة لكل أقسام المعمل وبنك الدم، استمع الوزير ،إلى شرح من مديري الأقسام والاحتياجات المطلوبة، مشيراً إلى جهود وزارته لضمان إستمرار تقديم خدمات نقل الدم والاستمرار في مجانية هذه الخدمة للمرضى، مؤكدا على تطوير خدمات نقل الدم ،وتحسين سلامته، وسد الثغرات التي تم تحديدها بما في ذلك الإجراءات الفورية تلبية للطلب المتزايد على الدم في حالات الطواريء الإنسانية وخلال مرحلة التعافي .

من جانبه أكد ممثل معمل الصحة العامة الاستاذ عاطف على مباشرة المعمل بمدينة بورتسودان، وجاءت هذه الخطوات استكمالا لعمل وزارة الصحة الإتحادية الهادفة لإستمرار تقديم الخدمات الصحية رغما عن الظروف التي تواجه البلاد والعمل على التأهيل وتطوير الخدمات والمؤسسات الصحية وتوفير العلاج.

واكدت مدير إدارة المعامل بالولاية د٠صفاء عبد المجيد، جاهزية المعمل لاستقبال عينات من الولايات الشرقية ليتم فحصها، مطالبة بتوفير بعض الأجهزة والمعدات الطبية التي تساهم في تطوير العمل بالمعمل .

من جانبه أشار ممثل إدارة خدمات نقل الدم بولاية البحر الأحمر د. احمد محجوب ، إلى توزيع عدد (30) ألف كيس نقل دم إلى كل الولايات عبر الإمدادات الطبية، بالإضافة إلى بداية توزيع منحة مقدمة من منظمة الصحة العالمية تقدر ب (40) ألف كيس نقل دم، مقدرا وشاكرا دور الوزارة الإتحادية،والصندوق القومي للإمدادات الطبية وكل الإدارات بالوزارة التي ساهمت في توفير أكياس الدم وإيصالها للولايات، موضحا سعي إدارة خدمات نقل الدم لسد النقص في بعض المستهلكات.