علي الصادق يخاطب الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي

كما تطرق الخطاب إلى التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومحاربة الحملة الشرسة ضد الرموز الإسلامية، وحملات تدنيس وحرق المصحف الشريف، وقضايا حوار الأديان، والتعايش الديني، والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها كل من المملكة المغربية ودولة ليبيا جراء الزلال والسيول التي طالت البلدين الشقيقين مقدما تعازي السودان حكومة وشعبا للاشقاء في المغرب وليبيا.

سونا