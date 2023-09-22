وزير الخارجية يلتقي نظيره الجيبوتي

وقدم التهنئة لنظيره الجيبوتي بمناسبة تولي بلاده رئاسة الإيقاد، وأكد على دعم السودان لجهود جيبوتي خلال فترة رئاستها في هذا الوقت الحرج الذي تشهد فيه بعض الدول الأعضاء صراعات وإضطربات.

ونقل السيد الوزير لنظيره الجيبوتي موقف السودان من الآلية الرباعية للإيقاد، وأكد على أن أي مقترحات أو مبادرات بشأن السودان يجب أن تأخذ بعين الإعتبار موقف السودان، وذكر بأن السودان من الأعضاء المؤسسين للإيقاد ورئيساً لدورتها السابقة، لذا من الضروري التشاور مع الحكومة السودانية فيما يتعلق بمسارات الحل للوضع الحالي في السودان، ومراعاة أحكام وأعراف المنظمة والعمل الجماعي بين الدول واحترام سيادة الدول ومؤسساتها الوطنية.

سونا