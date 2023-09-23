شاهد بالفيديو.. خلال حفل حضره جمهور غفير.. الفنانة ريان الساتة تطالب البرهان بفك اللجام وتصف الإنصرافي بــ(المكنة)

أحيت المطربة السودانية المعروفة ريان الساتة حفل ساهر حضره جمهور غفير بإحدى ولايات السودان وتم تداول مقاطعه على نطاق واسع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنت المطربة ريان والتي اشتهرت بدعمها للجيش خلال الحفل للقوات المسلحة السودانية وللقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وطالبت المطربة أثناء تقديمها وصلتها الغنائية البرهان بفك اللجام كما تغزلت في الناشط البارز والشهيرة الإنصرافي, ووصفته بــ(المكنة).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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