شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تتمايل وتستعرض بجسمها وتقدم فاصل من الرقص المثير خلال حفل بالإمارات





تصدر مقطع فيديو للفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي قائمة الفيديو الأكثر تداولاً ومشاهدة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تغني في حفل بدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لما أكد ناشرو المقطع.

وتغنت الفنانة هدى عربي خلال الحفل بأغنيتها الشهيرة (سوي كدة لمن يسحروك) مع تمايلها واستعراضها في الرقص بطريقة وصفها المتابعون بالمثيرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين