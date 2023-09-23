النصر السعودي يعبر بوابة الأهلي برباعية





واصل النصر، نتائجه الإيجابية، وتغلب على ضيفه الأهلي (4-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة ال7 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح العالمي في فك عقدة 22 سبتمبر/أيلول، والتي لازمته منذ انطلاقة دوري المحترفين، في موسم 2008، وحقق انتصاره الأول في هذا التاريخ.وسبق للعالمي، أن لعب 3 مباريات يوم 22 سبتمبر، ولم ينجح في الفوز بأي منهم، إذ كانت المباراة الأولى مغ الفيصلي في عام 2011، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

أما المباراة الثانية في ذات التاريخ فكانت أمام الخليج في 2016، وانتهت بخسارة النصر (0-1)، وجاءت المباراة الثالثة في 2017 أمام الفيحاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

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