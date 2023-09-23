انتشار مقلق للملاريا والتهاب الدم ولدغات الثعابين بالجزيرة





أكدت مصادر طبية، إن ولاية الجزيرة تعاني هذه الأيام من انتشار كارثي لمرض الملاريا المصحوب بالتهاب الدم َوالبول بجانب انتشار لدغات الثعابين بشرق الجزيرة .

ورصدت “اليوم التالي ” حدوث وفيات للمصابين للملاريا ممن يعانون من أمراض السكر والضغط في ظل تردي الأوضاع الصحية وشح الأدوية المنقذة للحياة.

واستقبل قسم حوادث مستشفى رفاعة من حالات من مصابين بلدغات الثعابين من بعض سكان ألمدينة أبرزها” ديم العوض”.

اليوم التالي