المخابرات العامةتكشف قيام قادة التمرد بتخريب الاقتصاد الوطي





أصدرجهاز المخابرات العامة اليوم تعميما صحفيا حول قيام قيادات من مليشيا الدعم السريع المتمردة وبعض المواطنين ضعاف النفوس بعمل ممنهج لتخريب الإقتصادي الوطني وفيما يلي تورد سونا نص التعميم:-

رصدت الدائرة المختصة بجهاز المخابرات العامة قيام قيادات من مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية وبعض المواطنين ضعاف النفوس يقومون بعمل ممنهج لتخريب الإقتصاد الوطني وذلك من خلال المضاربات بالعملات الأجنبية في تدمير واضح للعملة الوطنية.

وعليه يؤكد الجهاز بأن كل الحسابات البنكية بعد 15 أبريل 2023 مرصودة وسيتم التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب التحويلات المشبوهة للأفراد والمؤسسات التجارية والخيرية وغيرها .

يحث جهاز المخابرات العامة كافة المواطنين الشرفاء بعدم التعامل مع عناصر المليشيا وضعاف النفوس المتعاونين معهم وعدم إستقبال أو تحويل الأموال المشبوهة والتبليغ لأقرب وحدة أمنية بولايات السودان المختلفة.

نسأل الله أن يحفظ السودان وأهله ونصرا قريباً لقواتنا المسلحة .

وكالة سونا