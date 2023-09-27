حكومة الولاية الشمالية تحتفل بالمولد النبوي الشريف





شهد والي الولاية الشمالية الأستاذ الباقر احمد علي وعدد من أعضاء حكومته والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ عوض الكريم ربيع وأمين ديوان الزكاة بالولاية الشمالية الاستاذ الهادي محمد احمد آدم ولفيف من القيادات والعلماء والمشائخ والدعاة والمواطنين شهدوا اليوم بدنقلا إحتفالات محلية دنقلا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وهنأ والي الولاية الشمالية لدى مخاطبته الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة مواطني الولاية بهذه الذكرى العطرة، معربا عن تمنياته بأن تعود العام القادم والبلاد اكثر امنا وإستقرارا وتنمية وتقدم.

ودعا إلى إغتنام ذكرى مولد الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم في اشاعة المحبة والتسامح والتعايش السلمي وتقوية النسيج الاجتماعي وسط المجتمع. كما اشاد الوالي بجهود العلماء والمشائخ والدعاة في نشر تعاليم الدين الإسلامي والتمسك بنهج المصطفى الله عليه وسلم.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا رئيس اللجنة العليا لاحتفالات المحلية بذكرى المولد النبوي الشريف الأستاذ عوض الكريم ربيع أن الاحتفال بهذه المناسبة هو دليل على محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والسير في نهجه واتباع سنته المحمدية.

وأشار إلى أن المجتمع أحوج الآن الي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لمعالجة الكثير من القضايا الاجتماعية لاسيما والبلاد تمر بتحديات ومؤامرات وإبتلاءات كبيرة تستهدف العقيدة والوطن متمنيا النصر المؤزر للقوات المسلحة في معركة العزة والكرامة التي تخوضها ضد مليشيا الدعم السريع والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

إلى ذلك إمتدح مدير إدارة الشؤون الدينية بمحلية دنقلا الشيخ احمد سلامة مجهودات اللجنة العليا لاحتفالات محلية دنقلا بذكرى المولد النبوي الشريف وكافة الجهات التي أسهمت في إخراج هذه المناسبة بالصورة الطيبة كما حيا دور العلماء والمشائخ والدعاة في تبصير المجتمع بأمور دينهم.