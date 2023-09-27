البرهان يهنئ الشعب السوداني والأمة الإسلامية بمولد المصطفي

وعبر البرهان عن أخلص التهاني وأطيب التمنيات للشعب السوداني والأمة الإسلامية بذكرى مولد الرسول الكريم ، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على الشعب السوداني وقد تحقق ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وسلام وأمن.

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