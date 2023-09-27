سياسية
لجنة أمن إقليم النيل الازرق تقف على مطلوبات لجنة جرائم الحرب
عقدت اللجنة الأمنية بإقليم النيل الأزرق اليوم إجتماعاً طارئاً بقاعة الإجتماعات بالمقر المؤقت للأمانة العامة لحكومة الإقليم بالمجلس التشريعي برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم رئيس اللجنة .
ووقفت اللجنة على مطلوبات لجنة جرائم الحرب والإنتهاكات ، وإطمأنت على الترتيبات المتعلقة بتأمين فعاليات اليوم الختامي لإحتفالات الإقليم بذكرى المولد النبوي الشريف .
هذا وكانت اللجنة قد إطمأنت على إستقرار الأوضاع الأمنية بكافة محافظات الإقليم .
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