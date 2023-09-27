لجنة أمن إقليم النيل الازرق تقف على مطلوبات لجنة جرائم الحرب

ووقفت اللجنة على مطلوبات لجنة جرائم الحرب والإنتهاكات ، وإطمأنت على الترتيبات المتعلقة بتأمين فعاليات اليوم الختامي لإحتفالات الإقليم بذكرى المولد النبوي الشريف .