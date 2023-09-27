السودان يشارك في الدورة (12) لمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي في الدوحة





شارك السودان في الدورة الثانية عشر لمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي التي نظمتها منظمة العالم الاسلامي للثقافة والتربية والعلوم (ايسسكو) والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة خلال يومي ٢٥ و٢٦ من شهر سبتمبر الجاري.

وقدم السفير احمد عبد الرحمن سوار الدهب سفير السودان لدي قطر والذي أناب عن وزير الثقافة والإعلام المكلف، بيان السودان أمام المؤتمر.

وتناول الخطاب آثار عدوان المليشيا المتمردة على الدولة السودانية في الجوانب الثقافية والعلمية، جراء استهداف المليشيا للجامعات والمؤسسات الثقافية مثل المتحف القومي ودار الوثائق القومية والمكتبات العامة وقتلها لعدد من العلماء وأساتذة الجامعات وطلاب العلم.

وأوضح السفير سوار الدهب ان تلك الممارسات هي من الأسباب التي توجب تصنيف المليشيا المتمردة مجموعة إرهابية.

وأشار السفير الي التاريخ الثقافي التليد للسودان عبر الحقب التاريخية المختلفة مما جعله بوتقة للثقافات المختلفة.