مرور الجزيرة: عدم إستقرار الكهرباء أضر بالإشارات الضوئية وكاميرات المراقبة





أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة لدى ترأسه بمكتبه صباح اليوم إجتماعاً ضم العميد شرطة خميس أحمد مدني اجلين مدير شرطة مرور الولاية والمهندس عاطف أحمد عبد الوهاب مدير شركة (RMR) الهندسية ومدير شرطة مرور محلية مدني ومدير تقانة المعلومات بشرطة المرور ومدير الكهرباء ومدير المشروعات بالوزارة، أعلن عن تسخير كافة إمكانيات وزارته لإنجاح جهود شرطة المرور لفك الإختناقات المرورية وضبط حركة السير لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

ولفت وزير البنى التحتية والنقل لأهمية الإستفادة من الكوادر والخبرات الهندسية والفنية والتقنية بالولاية لصيانة وتأهيل كاميرات المراقبة والإشارات الضوئية والعلامات المرورية، داعياً لوضع خطة إسعافية عاجلة وأخرى مستقبلية لصيانة الإشارات والكاميرات والعلامات المرورية والبدء في أعمال الصيانة وفقاً لأولوية خطة شرطة المرور.

من جانبه جدد مدير شرطة مرور الولاية الإلتزام بتسخير كافة إمكانيات إدارته من أجل السلامة المرورية.

فيما اشار المقدم شرطة محمد بدر الدين محمد إبراهيم مدير تقانة المعلومات بشرطة المرور لإكتمال حصر إحتياجات الإشارات الضوئية وأرجع الأضرار التي تعترضت لها الإشارات الضوئية لعدم إستقرار التيار الكهربائي، مؤكداً أن الطاقة الشمسية هي المخرج الآمن والضامن لسلامة العلامات المرورية والكاميرات، مشدداً على ضرورة إتخاذ خطوات عملية لصيانة كاميرات المراقبة.

وأكد المهندس عاطف أحمد عبد الوهاب مدير شركة (RMR) الهندسية أن الكاميرات الموجودة بالولاية قابلة للصيانة وأعطالها بسيطة ويسهل صيانتها، معلناً الشروع في صيانة وتأهيل الكاميرات والإشارات الضوئية والعلامات المرورية عبر مراحل، وأن رؤيتهم المستقبلية ترمي لربط كافة مناطق الولاية شبكيا وتركيب محطات طاقة شمسية للإشارات الضوئية والكاميرات بالولاية.