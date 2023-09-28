انطلاق مبادرة بناء الثقة من اجل التماسك المجتمعي بالدلنج





انطلقت فعاليات مبادرة بناء الثقة من اجل تحقيق التماسك المجتمعى والتنمية وإصلاح الحال والسعي لحل مشكلات الولاية عبر وحدة النسيج الاجتماعي، ذلك بقاعة الكنيسة الكاثوليكية تحت شعار (فلنمد جذور الثقة بعزيمة وإصرار لنصلح الحال ونعمر الدار) وبرعاية كريمة من جامعة الدلنج.

واشار الاستاذ طارق لواء سرير رئيس المبادرة إلى أهمية المبادرة التي تنبع من بناء الثقة داخل المجتمع عبر رتق النسيج الاجتماعي المتماسك الذي يسهم فى تحقيق السلام المجتمعي. وأضاف ان الولاية تعد نموذجا في التعايش السلمي وتحقيق السلام والتنمية.

ومن جانبه دعا مدير جامعة الدلنج راعى المبادرة البروفيسور محمد دفع الله دعا إلى وحدة الصف والتماسك المجتمعي، مشيراً إلى دور الجامعة الريادي في بناء السلام عبر مركز دراسات السلام والتنمية بإقامة العديد من الورش والمنتديات وبناء القدرات للمساهمة الفاعلة في تحقيق السلام. داعيا كافة مكونات المجتمع بجنوب كردفان إلى نبذ الجهوية والقبيلة والعمل بروح الفريق الواحد وصولا إلى السلام الذي ينشده انسان جنوب كردفان.

فيما اشاد المدير التنفيذي لمحلية الدلنج الأستاذ ابراهيم عبدالله بالمبادرة التي اعتبرها خطوة تعزيزية نحو بناء السلام والثقة في مجتمع جنوب كردفان، وأضاف ان المبادرة تكتسب أهميتها عبر المنهجية العلمية لأساتذة أكفاء من جامعة الدلنج بذلو فيها مجهودات مقدرة من أجل أن تتنزل على كافة مكونات المجتمع وتسهم في تحقيق السلام المجتمعي لإيقاف نزيف الحرب.