شاهد بالفيديو.. أبطال السودان يستعدون للقضاء على تمرد الدعم السريع على أنغام “أي يايا ويا مامااا عدونا ده بجيبو انا”





في حماسة عالية وتحت الأهازيج الوطنية والتكبيرات يستعد فرسان السودان وأبطال اقوات المسلحة السودانية لحسم معركة الكرامة والقضاء على تمرد قوات الدعم السريع الإرهابية.

ونشر المظلي “أحمد الشاكر” أحد الأبطال مشهد يجمعه بأفراد من قوات الشرطة السودانية الذين يشاركون في العمليات وهم في قمة الجاهزية ويرددون “أي يايا ويا مامااا عدونا ده بجيبو انا”.

ووجد المقطع تفاعلاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “النيلين”، حيث ينتظر مئات الآلاف من المتابعين منشورات أحمد الشاكر، لأسلوبه المميز في بث الطمأنينة ونشر الروح الإيجابية في النفوس.

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رصد وتحرير – “النيلين”