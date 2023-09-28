مستشار الفرقة الأولى مشاة مدني : تلاحم الشعب مع الجيش ساعد في التصدي للمؤامرات الداخلية والخارجية





أكد المستشار بقيادة الفرقة الأولى مشاة بمدني اللواء الركن أسامة العوض ، أن تلاحم الشعب مع القوات المسلحة جسد أبهى صور التضحية والفداء في الدفاع عن تراب الوطن والعرض والتصدي للمؤامرات الداخلية والخارجية التي تهدف للنيل من الهوية السودانية.

ودعا المستشار لدى مخاطبته اليوم بمنطقة الفاو دورة الرماية الثالثة للمستنفرين لنبذ الجهوية والعنصرية لبناء سودان قوي ، وأعلن أن أعدادا مقدرة من المستنفرين يشاركون الآن في المعارك الدائرة بالخرطوم.

من جانبه أشار العميد الركن بشير حجر أفندي رئيس اللجنة الفنية العسكرية للتعبئة والإستنفار بولاية الجزيرة إلى أن دورة الرماية إستهدفت مستنفرين من محليات الكاملين وأم القري وإشتملت على تدريبات في القنص والمعارك .