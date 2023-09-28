



أكدت شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي “أوبن أيه آي”، أن تطبيق الدردشة “تشات جي بي تي” أصبح قادرا على تصفّح الإنترنت وإطلاع مستخدميه على آخر المستجدات.

وكان تطبيق تشات جي بي تي، الذي طوّرته شركة أوبن أيه آي بدعم من ميكروسوفت، مدرَّبا على استخدام بيانات ينتهي تاريخ تحديثها عند شهر سبتمبر/أيلول 2021.

وتعني هذه الخطوة الجديدة أن عددا من المستخدمين المميّزين سيكون في وسعهم أن يسألوا تطبيق تشات جي بي تي عن آخر الأخبار لكي يُطلعهم عليها، على أن تتاح الخاصية الجديدة لجميع المستخدمين في القريب العاجل، بحسب ما قالت الشركة المطورة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، كشفت الشركة أن تطبيق تشات جي بي تي سيصبح في وقت قريب قادرا على إجراء محادثات صوتية مع المستخدمين.