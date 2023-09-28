شاهد بالفيديو.. الحسناء السودانية “لوشي” تخطف الأضواء وتبهر المتابعين بعد ظهورها وهي تستعرض جمالها وشعرها الطويل واللوايشة يعلقون: (أعملي حسابك الحاقدات والحاسدات ما يدوك لينا عين)





عادت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان آلاء المبارك لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله حديثاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء الشهيرة باسم “لوشي” وهي تستعرض جمالها وشعرها الطويل في مقطع أثار اهتمام الجمهور.

جمهور ومحبي نجمة سودانية 24 والمشهورين على مواقع التواصل الااجتماعي باسم “اللوايشة” طالبوا نجمتهم بتوخي الحذر خوفاً عليها من العين, وكتب أحدهم: (أعملي حسابك الحاقدات والحاسدات ما يدوك لينا عين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين