سياسية
نقل نشاط مجموعة شركات جياد إلى مدني
بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدي لقائه بقصر الضيافة بمدني صباح اليوم المهندس عبد الله عبد المعروف الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد الصناعية السبل الكفيلة لتعزيز التعاون بين الولاية وشركات جياد الصناعية في لخدمة الولاية وتأسيس فروع للشركة بمدني.
أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد أن مجموعة شركات جياد نقلت نشاطها لمدني وتم إفتتاح فرع الميناء البري لتوفير الإسبيرات، البطاريات والزيوت مشيراً لتوقيع شركة جياد للجرارات عقداً مع مشروع الجزيرة لفتح عدد من الورش بالمشروع.
من جانبه رحب والي الجزيرة بمجموعة جياد الصناعية بالولاية وفتح عدداً من الفروع بمدني مشيراً للتعاون بين الولاية والمجموعة وكشف عن الترتيبات الجارية لإستلام 10 عربات نقل نفايات ضاغطه من جياد لدعم أسطول نقل النفايات العامل بالولاية.
سونا
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