نقل نشاط مجموعة شركات جياد إلى مدني





بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدي لقائه بقصر الضيافة بمدني صباح اليوم المهندس عبد الله عبد المعروف الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد الصناعية السبل الكفيلة لتعزيز التعاون بين الولاية وشركات جياد الصناعية في لخدمة الولاية وتأسيس فروع للشركة بمدني.

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد أن مجموعة شركات جياد نقلت نشاطها لمدني وتم إفتتاح فرع الميناء البري لتوفير الإسبيرات، البطاريات والزيوت مشيراً لتوقيع شركة جياد للجرارات عقداً مع مشروع الجزيرة لفتح عدد من الورش بالمشروع.