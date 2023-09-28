لامين يامال يدخل قائمة الأرقام القياسية





بدأ صدى أداء النجم لامين يامال، الذي يحطم الأرقام القياسية بوتيرة سريعة، يدوي في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بسبب قدرته العالية على المراوغة.

وأظهر الإسباني الشاب الكثير من مهاراته في مباراة البارسا وريال مايوركا (2-2)، حيث بلغ متوسط مراوغاته خلالها لواحدة كل 2.62 دقيقة.ومنذ بداية الموسم الحالي، بات جمال أصغر لاعب شاب في تاريخ برشلونة يشارك في بطولة الليجا ودوري الأبطال، وأيضًا أصغر لاعب يشارك ويسجل في تاريخ منتخب إسبانيا.ووفقًا لموقع “BeSoccer” الإحصائي، فإن يامال سجل أمام مايوركا سابع أعلى رقم قياسي للمراوغات في الدقيقة الواحدة خلال منافسات الدوريات الخمسة الكبرى منذ موسم 2015-2016، بعد نزوله بديلاً آخر 30 دقيقة فقط من المباراة.

وأوضحت الموقع أن يامال (16 عامًا) سجل 13 مراوغة خلال 34 دقيقة (الوقت الأصلي والإضافي)، أي بمتوسط 0.38 مراوغة في الدقيقة.

ويأتي على رأس القائمة اللاعب أداما تراوري، حيث سجل متوسط مراوغة واحدة كل 2.29 دقيقة أمام ليستر سيتي، عندما كان لاعبًا في صفوف وولفرهامبتون.

وجاء ثانيًا ألبرتو بيريا بمتوسط مراوغة كل 2.43 دقيقة، ثم نور الدين أمرابط (2.44 دقيقة)، وسفيان بوفال (2.50 دقيقة)، ويليه ليونيل ميسي (2.53 دقيقة)، ومرة أخرى بوفال (2.55 دقيقة).

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