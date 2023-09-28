كسلا: حملات مكثفة لمكافحة نواقل الامراض الوبائية





أمن الاجتماع المشترك الذي عقده والي ولاية كسلا المكلف الأستاذ خوجلي حمد عبد الله والذي ضم الإدارات الفنية بوزارة الصحة بحضور عدد من الوزارء والمدير التنفيذي لمحلية كسلا ومدير جمعية الهلال الاحمر السوداني فرع كسلا، أمن على أهمية قيام حملات مكثفة لمكافحة نواقل الأمراض الوبائية خاصة باعوض الايديس المسبب لحمى الضنك وذلك بمشاركة متطوعي الهلال الاحمر واستنفار المجتمع المحلي بمختلف قطاعاته للمشاركة في الحلة التي تستمر (15) يوما وذلك تحوطاً للوضع الصحي بعد ظهور أمراض وبائية باحدى الولايات المجاورة.

ودعا الوالي خلال الإجتماع إلى تحديد الادوار والتزام كل جهة بما يليها في تنفيذ الحملة التي ستبدأ باكبر القطاعات بمحلية كسلا.

وأكد الوالي إستعداد حكومة الولاية لتقديم كافة المعينات التي تمكن من قيام الحملة واستمراريتها ونجاحها والتي تعتبر معززة للحملة التي نفذت بدعم من منظمة الصحة العالمية واستمرت (28) يوماً.

ووجه الوالي المدراء التنفيذيين بالمحليات عبر إدارة الشئون الصحية لوضع الترتيبات اللازمة لقيام حملات مماثلة.

وأوضح أمين عام الحكومة المكلف الاستاذ عادل علوب أن الولاية تشهد نشاطاً كبيراً لمتابعة الموقف الصحي وأن الإجتماع ناقش الوضع الصحي بالولاية بالتركيز على محلية كسلا .

وناشد علوب المواطنين خاصة الشباب بأن يكونوا جزء من الحملة التي ستنفذ وفق استراتيجية من منزل إلى منزل عبر متطوعي الهلال الأحمر ومعززي الصحة.

وأضاف أن الحملات سيصاحبها برنامج للرش المنزلي، الضبابي والرذاذي، منوهاً إلى دور الإعلام في توصيل رسالة أهداف الحملة عبر اللهجات المحلية وراديو المجتمع خاصة وأن العمل في الجانب الصحي يحتاج إلى المشاركة والتوعية عبر الجتمعات.