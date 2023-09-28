سياسية
مدير شرطة الشمالية يدشن نافذة ترخيص مركبات ولاية الخرطوم
شهد مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة حقوقي دكتور محمد أحمد الأمين اليوم بإدارة مرور الولاية تدشين نافذة ترخيص مركبات ولاية الخرطوم.
وقال مدير شرطة الولاية الشمالية إن النافذة ستقدم خدمة كبيرة لأصحاب المركبات القادمة من العاصمة، مشيدا بما تم من عمل من قبل إدارة المرور والجهات ذات الصلة وصولا لافتتاح هذه النافذة، مؤكدا دعم كافة الجهود الرامية لتقديم الخدمة المرورية للمواطنين .
من جانبه أعلن مدير شرطة المرور بالولاية عقيد شرطة عبدالناصر حسن أحمد عن بداية العمل رسميا في إكمال إجراءات ترخيص مركبات ولاية الخرطوم مشيرا إلي أن هذه الخدمة ستعمل على تسهيل إجراءات ترخيص المركبات القادمة من الخرطوم بعد إجراء الفحوصات اللازمة لها.
وأكد جاهزية شرطة المرور لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها أصحاب المركبات القادمة من الخرطوم.
و دشنت إدارة شرطة المرور بالولاية الشمالية خدمة نافذة ترخيص مركبات ولاية الخرطوم ودعت الراغبين في تجديد ترخيص مركباتهم لحضور المالك او من يفوضه والقيام بإجراءات فحص المركبة في النظام والتصديق المبدئي والفحص بأورنيك (٦٩) تفتيش من الواقع فضلا عن إختبار صلاحية المركبة وإدخال المعاملة في النظام وسداد الرسوم الولائية والإتحادية وستعمل النافذة على تقديم الخدمة في وقت وجيز دون مواجهة أي تأخير أو تحديات.
سونا
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