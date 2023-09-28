شرطة الجزيرة تحتفل بالوافدين المتفوقين في الشهادة الابتدائية





إحتفلت شرطة ولاية الجزيرة صباح اليوم بتكريم المتفوقين في إمتحانات الشهادة الإبتدائية بمركز إيواء داخلية عزة بحي المطار بمدني وذلك ضمن مبادرات الشرطة لتقديم الدعم الإجتماعي والنفسي والمعنوي للوافدين ٬ حيث أحرز 8 طلاب درجات عالية (205 _ 254) درجة رغم الظروف الإستثنائية التي تمر بالبلاد بسبب الحرب.

من جانبها أكدت الأستاذة هالة حسن محمد الصادق المعلمة بالمركز أن هذا التفوق جاء نتيجة جهود المعلمين ومتابعة و إهتمام أسر الطلاب داخل المركز وناشدت وزارة التربية بتوفير الكتاب المدرسي ومعينات التعليم للوافدين.

فيما أكدت الرائد شرطة سارة سيف الدين رعاية اللواء شرطة حقوقي سراج الدين منصور مدير شرطة الولاية لبرامج الوافدين و إتاحة الفرصة للطلاب للإمتحان بمدرسة الرباط الإبتدائية بمدني وتأمين الإمتحانات في كافة مراكز الإيواء بالولاية.

وجدد الأستاذ طارق عبد الرحمن وزير الشباب والرياضة المكلف مقرر اللجنة العليا للإيواء إهتمام حكومة الولاية بمراكز الإيواء والطلاب الممتحنين.