تاركو للنقل تقدم خدماتها بمجال النقل الدوائي واالصحي بنهر النيل





ثمن الدكتور احمد علي وهب وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل دور المبادرات الفاعلة التي تسهم في ترقية وتطوير القطاع الصحي بالولاية مما يساعد في فتح آفاق ونوافذ مبتكرة لتقديم خدمات علاجية جيدة عبر المسئولية المجتمعية .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بعطبرة فريق الخدمات اللوجستية بمجموعات شركات تاركو للنقل برئاسة الباشمهندس محمد احمد عيسي والاستاذ الامين بابكر الامين والاستاذة فاطمة علي .

واشار وهب إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به شركات تاركو، مرحبا بمبادرة الشركه في انشاء شركة للنقل والتي تقدم خدماتها في مجال النقل الدوائي والمستهلكات الطبية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

من ناحيته قدم الباشمهندس محمد احمد عيسي شرحا ضافيا عن فريق الخدمات اللوجستية بمجموعات شركات تاركو للنقل، موضحا انهم بصدد انشاء فروع تاركو للشحن بعطبرة وشندي وابوحمد وذلك لتقديم خدمات شحن من والي الولاية .