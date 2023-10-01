سياسية
قنصلية السودان بأبشي تواصل توزيع المساعدات الحكومية للاجئين السودانيين
باشرت القنصلية العامة للسودان بأبشي توزيع الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من حكومة السودان لللاجئين السودانيين بشرق تشاد، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التشادية لإستقبال اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتستهدف هذه الدفعة الثانية من المساعدات تغطية حوالي 50 ألف من اللاجئين السودانيين بولاية سيلا بجنوب شرق تشاد.
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من عملية توزيع المساعدات قد شملت تغطية حوالي 250 ألف من اللاجئين بمنطقة أدري الحدودية والمعسكرات المجاورة لها بولاية وداي.
هذا ومن المقرر أن تتوالى دفعات المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومة السودانية عبر القنصلية العامة بأبشي لتشمل كل اللاجئين السودانيين بشرق تشاد.
سونا
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