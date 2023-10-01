وزير التربية بنهر النيل يوجه بوضع تصور لبداية العام الدراسي





وجه الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل-الوزير المكلف، الإدارات التعليمية بالوزارة بوضع تصور متكامل يتناول الوضع الراهن للتعليم على صعيد البيئة التعليمية والتحديات الماثلة ووضع المقترحات والحلول التي من شأنها وضع خارطة طريق لبداية العام الدراسي بالولاية للعام (٢٠٢٣-٢٠٢٤م)، وذلك إنفاذاً لتوجيهات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ووالي ولاية نهر النيل الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد أبوقرون.

جاء ذلك لدى ترؤسه بمكتبه بالدامر الإجتماع الذي ضم عدداً من مديري الإدارات العامة والمتخصصة بالوزارة.

وناقش الإجتماع المعوقات والتحديات التي تعترض بداية العام الدراسي في موعده المحدد نتيجة الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن بسبب معركة الكرامة ضد المليشيا المتمردة والآثار السالبة التي خلفتها السيول والأمطار على المؤسسات التعليمية، علاوةً على استغلال بعض المدارس كسكن للمواطنين (العائدين) للولاية من ولاية الخرطوم.

على ضوء ذلك طالب وزير التربية والتعليم المكلف بولاية نهر النيل الإدارات التعليمية بصياغة مذكرة تفصيلية عاجلة يتم من خلالها طرح المشاكل والمعوقات ومقترحات الحلول مع وضع مقترحات لتحديد تاريخ بداية أعمال اللجان الاستشارية للتعليم وتاريخ بداية العام الدراسي بهدف رفعها لحكومة الولاية للتقرير بشأنها ووضع الحلول اللازمة لبداية العام الدراسي.