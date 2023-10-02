سياسية
مدير إدارة مرور ولاية كسلا يؤكد الاهتمام بتحقيق برامج السلامة والتوعية المرورية بالولاية
اكد العقيد شرطة بابكر النور ابراهيم مدير مرور ولاية كسلاجاهزية ادارته لتحقيق السلامة المرورية وحفظ الارواح والممتلكات بجانب نشر التوعية والارشاد المروري وسط المواطنين واضاف لدي مخاطبته الطابور الشهري لقوة مرور ولاية كسلا ان عمل المرور يتطلب التضحية والجدية حتي ينعم المواطن ببئة مرورية متطورة وخالية من الحوادث المرورية ، مشيدا بجهود منسوبي المرور في ضبط العمل المروري بالولاية.
وعلي ذات الصعيد انطلقت فعاليات دورة كيفية التعامل مع اورنيك(15) المالي واورنيك(67) معاون تحصيل الخاصة بمنسوبي ادارة المرور السريع بحضور العميد شرطة محمد عبدالماجد مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية ممثلا لمدير شرطة الولاية ومدير مرور ولاية كسلا ومدير ديوان الحسابات بالولاية ممثل مدير عام وزارة المالية ومدير المراجعة بادارة المرور وجاءت الدورة تحت شعار (التدريب اساس النجاح).
المكتب الصحفي لشرطة السودان
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد