مدير إدارة مرور ولاية كسلا يؤكد الاهتمام بتحقيق برامج السلامة والتوعية المرورية بالولاية

اكد العقيد شرطة بابكر النور ابراهيم مدير مرور ولاية كسلاجاهزية ادارته لتحقيق السلامة المرورية وحفظ الارواح والممتلكات بجانب نشر التوعية والارشاد المروري وسط المواطنين واضاف لدي مخاطبته الطابور الشهري لقوة مرور ولاية كسلا ان عمل المرور يتطلب التضحية والجدية حتي ينعم المواطن ببئة مرورية متطورة وخالية من الحوادث المرورية ، مشيدا بجهود منسوبي المرور في ضبط العمل المروري بالولاية.