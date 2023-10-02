وزيرا المالية والتنمية الاجتماعية يلتقيان بقيادات مجلس تنسيق شئون دينكا أبيي





التقى الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بحضور مولانا أحمد أدم بخيت وزير التنمية الإجتماعية بقاعة وزارة المالية بقيادات المجلس الأعلي لتنسيق شئون دينكا أبيي بالسودان برئاسة الأستاذ شول موين بول رئيس المجلس وعدد من قيادات المجلس على مستوى المركز والولايات والفريق إبرهيم الماظ مستشار المجلس.

واستمع الوزراء لتنوير حول جهود المجلس في متابعة ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه أبناء وشعب أبيي في المجالات المختلفة المرتبطة بالأوراق الثبوتية وقضايا الصحة والتعليم والخدمة المدنية والخدمات والشئون الإنسانية والحقوق والواجبات وتخفيف المعاناة عن كاهل أبناء أبيي في ظل الحرب الدائرة في البلاد والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في كل ولايات السودان.

ورحب الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بقيادات المجلس ودورهم في الدفاع والمساعي الكبيرة في التعريف بقضية أبيي ومعاناة شعبها والتبصير بها كقضية مهمة تستحق الإسناد والوقوف معها حتى ينعم شعبها بالأمن والأمان والإستقرار والسلام والخدمات في مجالات الصحة والتعليم والإستيعاب في الخدمة المدنية وأجهزة الدولة المختلفة، وحيا قيادات المجلس ووقوفها خلف قيادة الدولة.

كما جدد سيادته دعمه ورعايته المباشرة لقضايا أبناء أبيي والسعي لمعالجة وحلحله كافة الإشكالات والعقبات التي تواجههم وإسناد قضيتهم في كافة المنابر.

وتحدث خلال اللقاء مولانا أحمد أدم بخيت وزير الشئون الإجتماعية عن أهمية قضية أبيي ودوره في قضايا شعب أبيي في المجالات المرتبطة بالشئون الإجتماعية والإنسانية ودعم الأنشطة الصحية وتخفيف أعباء المعيشة والفقر ودعم الأسر الضعيفة وتوفير بطاقات التأمين الصحي ووجه سيادته مفوضيات العون الإنساني بالولايات برعاية ودعم أبناء أبيي في إطار دعم المجتمعات المحلية في الولايات.