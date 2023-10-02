اكتمال إجراءات طرح عطاءات تشييد مطار مدني للصادر





أعلن المهندس ابوبكر عبدالله وزير البني التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة عن إكتمال الإجراءات لطرح عطاءات إنشاء مطار مدني للصادر بمنطقة ود المهيدي شرق مدني ومنطقة حرة إضافة لإقامة جسر على النيل الأزرق جنوب مدينة مدني وذلك بتمويل من الحكومة الإتحادية.

وكشف الوزير في تصريح لسونا عن الجهود المبذولة لسفلتة 130 كيلو متر داخل مدني والإتفاق بين هيئة الطرق والجسور بالولاية وشركة بتروكات لتشييد شارع المحطة لمسارين كل مسار بسعة 3 عربات.

وقال إن الطرق بمدينة مدني تأثرت بإستقبال أكثر من 50 ألف مركبة إضافة لوجود 6 ألف أخرى مما دفع بمضاعفة جهود الخارطة المرورية لفك الإختناقات بإزالة بعض (الجزر) في منتصف الطرق وصيانة وتأهيل 80% من الطرق الداخلية وتشييد 15 كبري والعمل على صيانة 36 إشارة ضوئية وإكمال العلامات المرورية لتوضيح الطرق وفتح مسارات وطرق جديدة وتركيب 5 كاميرات مراقبة وإنشاء طريق جديد موازي لشارع المستشفي بطول 750 متر .

ولفت إلي إهتمام وزارته بالطرق القومية العابرة للولاية بصيانة الطريق الرابط بين طريق (مدني الخرطوم) وطريق (مدني _ سنار).