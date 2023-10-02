بادي يطلع على خطوات توفير المعينات اللازمة لإنجاح الموسم الزراعي





إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بالإقليم، على الخطوات الجارية في سبيل توفير المعينات اللازمة لإنجاح الموسم الزراعي من خلال توفير التمويل الزراعي بالإقليم.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالأستاذ موسى عبدالرحيم موسى رئيس اللجنة التسييرية لمزارعي الإقليم ذلك بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم رئيس اللجنة التسييرية لمزارعي الإقليم.

أوضح الأستاذ ميرغني مكي ميرغني أن لقاء الحاكم إستعرض سير الموسم الزراعي بكافة محافظات الإقليم والمشاكل والتحديات التي تعترض الموسم الزراعي في مقدمتها الآفات الزراعية المتمثلة في آفتي الجراد والطيور.

وقال أن الحاكم وعد بالتنسيق مع الجهات الإتحادية ذات الصلة عبر نائب رئيس مجلس السيادة وذلك لتوفير معينات المكافحة لآفات الطيور الى جانب توفير السيولة النقدية اللازمة لمقابلة مرحلة الكديب (تنظيف الحقل من الأعشاب الطفيلية).