سياسية
بالصور.. مودة عمر حاج تقدم اوراق اعتمادها للملك محمد السادس سفيرة سودانية لدى المغرب
قدمت السفيرة مودة عمر حاج التوم أمس الإثنين ٢ اكتوبر أوراق اعتمادها لجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية بالقصر الملكي بالرباط سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية السودان لدى المملكة المغربية.
ونقلت السيدة السفيرة للعاهل المغربي تحايا رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، وعبرت عن عزمها لدفع التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.
وأعرب العاهل المغربي عن امنياته للسفيرة بالنجاح في مهمتها، مشيدا بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
سونا
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