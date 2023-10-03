تمهيداً لمونديال 2030: المغرب يدشن ملعبا عملاقاً





يترقب الجمهور المغربي بكثير من الاهتمام، الاجتماع المرتقب يوم الخميس المقبل بالعاصمة الرباط للجنة الثلاثية المعنية بالترويج لملف استضافة مونديال 2030 المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وسيحضر الاجتماع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، وبيدرو روكا رئيس اتحاد الكرة الإسباني، وفيرناندو جوميز رئيس اتحاد الكرة البرتغالي.ويعد الاجتماع هو الثاني بين الأطراف المعنية، بعد انعقاد الاجتماع الأول قبل 3 أسابيع في إسبانيا.وعلم كووورة أن “اجتماع الرباط سيكون على قدر هائل من الأهمية، وفيه سيعرض المترشحون خارطة ملاعب كل بلد من أجل استضافة المونديال”.

وقال مصدر بالاتحاد المغربي، إن “الملاعب الستة التي ستحتضن أمم أفريقيا في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير طنجة وفاس، سيضاف لها ملعب عملاق بالدار البيضاء يسع لأكثر من 100 ألف متفرج، سيتم تدشينه قريبا”.

وأضاف: “المغرب شريك قوي سيجلب للملف أصوات أفريقيا بعد تأكيد الاتحاد الأفريقي مؤخرا بأنه سيصوت ككتلة واحدة، مثلما سيجلب أصوات عرب آسيا، مستندا لدعم قوي وعدت به السعودية التي انسحبت من سباق الترشح”.

وكان جياني إنفانتينو قد صرح مؤخرا من إسبانيا بأنه يرى أن “هذا الملف الأوفر حظا لنيل شرف احتضان المونديال”.

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