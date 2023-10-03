الهلال يدك حصون نساجي الإيراني في عقر داره ونيمار يحتفل





تغلب الهلال السعودي، على مستضيفه نساجي الإيراني بنتيجة 3-0، يوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

سجل أهداف الهلال ميتروفيتش في الدقيقة 18، ونيمار في الدقيقة 58 والبديل صالح الشهري في الدقيقة (90+3)

وافتتح نيمار وميتروفيتش سجلهما التهديفي في دوري أبطال آسيا في مباراة اليوم.ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بالتساوي مع نافباخور، وبقي نساجي على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل مومباي سيتي ترتيب المجموعة بدون رصيد.

وأكمل الفريقان المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 35، بعد إشهار البطاقة الحمراء لمدافع نساجي أمير محمد ولسلمان الفرج قائد الهلال.سيطر الهلال على أحداث المباراة، وفي الدقيقة (90+3) تمكن البديل صالح الشهري من إضافة الهدف الثالث للزعيم، بعد كرة رأسية وصلته من ضربة ركنية، لتنتهي المباراة بفوز الفريق السعودي 3-0.

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