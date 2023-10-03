مدير الشرطة وزير الداخلية المكلف يترأس اجتماع مشرفي القطاعات





ترأس الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة المكلف بمهام وصلاحيات وزير الداخلية اليوم اجتماع مشرفي القطاعات.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الاجتماع اطمأن على سير العمل بالولايات والاحاطة بالقوات خاصة قوات الشرطة بولايات دارفور والتأكد من استلامهم لكافة استحقاقاتهم بجانب الوقوف على سير الاداء ببقية الولايات.

كما ناقش الاجتماع الترتيب لزيارة المدير العام وزير الداخلية المكلف للولايات والتي سيبتدرها بزيارة تفقدية لولايتي كسلا والجزيرة.

الجدير بالذكر ان مدير عام قوات الشرطة كان قد بدأ زياراته للولايات لرئاسة شرطة ولاية البحرالاحمر والتي التقي فيها بهيئة قيادة شرطة ولاية البحرالاحمر ومنسوبي شرطة الولاية من الضباط وضباط الصف والجنود.

واوضح لهم خطة رئاسة قوات الشرطة للعمل خلال المرحلة القادمة والاستعداد لما بعد الحرب ودعا فيها منسوبي شرطة الولاية من الضباط وضباط الصف والجنود الى بذل مزيد الجهود لتقديم افضل الخدمات الشرطية للمواطنين الجنائية والخدمية بسطا للأمن والطمأنينة ومحاربة الجريمة والحد من انتشارها.