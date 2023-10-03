وزير التنمية الاجتماعية يناشد بتحصيل الدعم المقدم وفق مخرجات مؤتمر دعم السودان





اكد الأستاذ محمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي ان حجم المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الانساني التي وصلت الى السودان حتى الان بلغت (٦٤،٣٢٢) طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء، بالاضافة الى(٥١،٨٠٠) طنا من القمح في اطار المنحة السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لوزير التنمية الاجتماعية الذي انعقد اليوم بقاعة فندق كورال ببورتسودان حول الاغاثات الدولية – ( الحقيقة الكاملة ) ، وأوضح الوزير ضعف المساعدات الإنسانية التي وصلت مقارنة بالحوجة الفعلية الماسة التي تصل الى ( ٤٨٠) الف طنا بنهاية العام الحالي.

وناشد الوزير المنظمات الدولية بتحصيل الدعم المالي المقدم للسودان وفق مخرجات مؤتمر دعم السودان الذي انعقد مؤخرا بجنيف.

ووجه الوزير نداءات لتقديم المزيد من الدعم لمقابلة الوضع الانساني الحرج ، وافرازات النزوح واللجوء ، وتلوث البيئة، والانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوداني بسبب الحرب .

إلى ذلك استعرض الوزير نتائج المسوحات، والمؤشرات الاجتماعية التي تم بموجبها تحديد الاحتياجات، ومعايير وجدول توزيع المساعدات الإنسانية على الولايات، خاصة حجم النزوح، وعدد الاسر التي استقبلت النازحين، وعدد مراكز الإيواء ، والمسارات الآمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية .