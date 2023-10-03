جالطة سراي يعمق جراح اليونايتد بانتصار مثير





عاد جالطة سراي التركي بانتصار ثمين من ميدان مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة (3-2)، مساء الثلاثاء، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية جالطة سراي ويلفريد زاها (ق23) وكريم أكتورك أوغلو (ق71) وماورو إيكاردي (ق81)، بينما أحرز ثنائية اليونايتد راسموس هويلوند (ق17- 67).وبتلك النتيجة رفع جالطة سراي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما يتذيل اليونايتد الترتيب دون رصيد من النقاط.

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