حكومة شرق دارفور تعقد إجتماع طارئ لمناقشة الخطة الإسعافية للعام المالي 2023





عقد مجلس وزراء حكومة ولاية شرق دارفور إجتماع طارئ ترأسه آمين الحكومة والي شرق دارفور بالانابة كمال الدين عبد الله لمناقشة الخطة الاسعافيه للربع الأخير من العام المالي 2023 التي قدمتها وزارة المالية والقوى العاملة بهدف التحصيل.

وأكد مدير عام المالية والقوى العاملة دكتور احمد بكار جمال الدين أن الخطة المراد تنفيذها بأقل تكلفة من الكوادر البشرية وآليات حركية صغيرة للاستفادة من الظروف الأمنية التي تتمتع بها الولاية بجانب الفاقد الإيرادي لدى الولايات الأخرى المجاورة التي يمكن أن تتدفق محاصيلها للولاية وهذا يحتاج جهد من إدارة مكافحة التهرب الضريبي لتغطية الشريط الذي يمتد من محليات الفردوس – عسلاية شعيرية – ياسين فضلاً عن الاستعانة بالشرطة والإدارة الأهلية للمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف المنشودة للخطة والتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة كالزكاة والضرائب للتغطية المشتركة لتفادي المصروفات.

في السياق ذاته أكد بكار لابد من الإستفادة من القيمة المضافة خاصة التي تخص المعاصر مشيرآ أن ولايات دارفور تمتلك العديد من المعاصر بسبب الحرب يمكن أن تنتقل لتباشر عملها بالولاية لذلك لابد من وضع القيمة المضافة على منتج الزيت حتى ولو تسرب إلى أي ولاية أخرى ستكون هنالك محافظة للتحصيل.

وأشار إلى انه خلال النقاش تم الإتفاق على أن المديرين التنفيذيين يجلسوا مع رؤساء القطاعات بإدارة أسواق المحاصيل والماشية لاختيار قوة ذات كفاءة وقدرة عالية في عملية التحصيل، مبيناً أن الخطة وجدت إشادة من قبل مجلس حكومة الولاية وتمت إجازتها.