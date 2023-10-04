نجل أنشيلوتي يفلت من غضب والده





أفلت دافيد أنشيلوتي، المدرب المساعد في الجهاز الفني لريال مدريد، من دفع ثمن غضب والده في مباراة نابولي، أمس الثلاثاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، كاد أنشيلوتي أن يدمر الجهاز اللوحي الثمين الخاص بنجله، بسبب غضبه من قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء ضد ريال مدريد.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي شاهد اللعبة التي تسببت في ركلة الجزاء على الجهاز اللوحي لنجله، وتأكد من أنها لا إرادية تماما، قبل أن يذهب الحكم إلى تقنية الفيديو ويتخذ القرار.

وأوضحت أن قرار الحكم فجر غضب أنشيلوتي، الذي كاد يكسر الجهاز اللوحي الذي يستخدمه نجله لتحليل مختلف مراحل المباريات على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى تدوين الملاحظات حول الجوانب الإيجابية والسلبية للاعبي الميرنجي.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ريال مدريد على نابولي بنتيجة 3-2

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