الجيش السودانى يسير في طريق حسم المعركة





قال الكاتب الصحفي عماد سنوسي رئيس تحرير صحيفة “نبض السودان”، إنّ الجيش السوداني يسير في طريق حسم المعركة وميليشيا الدعم السريع ستنتهي للأبد، لافتًا إلى أن زيارات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لولايات مختلفة تبعد أميالا أو مئات الكيلومترات من بورتسودان تأتي في إطار مهامه التنفيذية والعسكرية وللاطمئنان على وحدات الجيش وفرقها المختلفة التي تقع في مناطق متفرقة في تلك الولايات.

وأضاف “سنوسي”، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، مقدم برنامج “هذا المساء”، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ زيارة البرهان تؤكد حرص البرهان وقيادة الجيش السودان على التواصل مع أفراد الجيش والمستنفرين الذين يتلقون جرعات تدريبية واسعة، لافتةً إلى أن الزيارة أكدت أن جزءً كبيرًا من ولايات السودان يحظى بالأمن والاستقرار وللوقوف على مشكلات المواطنين من أجل حلها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وتابع، أن لقاء البرهان بلجنة المستنفرين ترسل رسائل واضحة بأن الجيش السوداني حريص على تدريب كل الأشخاص المنضمين إليه نوعيا وقتاليا ما يمكنهم من القتال في كل المعارك عكس ميليشيات الدعم السريع التي تزج بمستنفريها في القتال مقابل المال.

اليوم السابع