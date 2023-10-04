الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على طرفي الصراع في السودان





يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على طرفي الحرب في السودان، من المقرر أن تشمل عمليات تجميد لأصول المنخرطين في الحرب وحظر السفر.

في سياق متصل، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن السلام لا يمكن لأحد أن يرفضه لكن “يجب أن يكون سلاما يحفظ للبلد كرامته وعزته وسيادته”.

وعبر البرهان عن عزمه على إنهاء الحرب الدائرة في السودان، ووضع نهاية لما وصفه “بالسرطان الذي أصاب جسد الدولة”، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

ونقل مجلس السيادة عن البرهان، وهو أيضا قائد الجيش السوداني، قوله إن هذه الحرب التي تدور رحاها في البلاد “فرضت علينا” وحذر من أن هناك مجموعة تريد أن “تبتلع” السودان.

وقال البرهان: “نحن على ثقة بالانتصار في معركة الكرامة بفضل التفاف الشعب حول قواته المسلحة.. هذا الجيش جيش الوطن وليس هناك أي جهة أو حزب له سطوة عليه”.

وأضاف: “هذه الحرب وراءها أخوان يسعيان خلف مصالحهما الذاتية والدعاية التي قامت عليها الحرب كاذبة ومضللة”، مشيرا إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقه ونائبه عبد الرحيم دقلو.

بوابة فيتو