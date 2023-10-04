بايرن ميونخ يحول تأخره إلى فوز على كوبنهاجن بهدفين





نجح بايرن ميونخ في تحويل تأخره خارج أرضه أمام كوبنهاجن إلى فوز مثير بنتيجة (2-1)، أمس الثلاثاء، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الفريق الدنماركي بادر بالتسجيل عبر لوكاس ليراجير في الدقيقة 55، قبل أن يسجل جمال موسيالا هدف التعادل (ق 67).

ويدين بايرن بالفضل لبدلائه بعدما صنع توماس مولر هدف الفوز لبديل آخر، هو ماتيس تيل، في الدقيقة 83، لينجو الضيوف بالعلامة الكاملة، متربعين على عرش المجموعة الأولى بـ6 نقاط.

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