وزير الصحة الإتحادي يشيد بمجهودات الجزيرة في مكافحة حمى الضنك





تعرف الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الإتحادي المكلف لدى لقائه مساء أمس بمدني المسؤولين بوزارة الصحة بولاية الجزيرة على الوضع الصحي بالولاية من خلال التقرير الذي قدمته الأستاذة نجوي محمد محمد إبراهيم المشرف علي الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالولاية، حيث أشارت إلى أن عدد المؤسسات العاملة بالولاية 858 مؤسسة توقفت منها 194 مؤسسة عن تقديم الخدمة لأسباب أمنية لوقوعها في مناطق الإشتباكات بمحلية الكاملين (شمال الجزيرة).

وكشفت الأستاذة نجوي محمد محمد عن تلقي عدد من البلاغات فيما يخص حمى الضنك، وتسجيل حالتي إشتباه بالحصبة، وحالة إشتباه واحدة بالشلل الرخو.

وأكدت أن محلية مدني الكبرى سجلت أعلى نسبة إصابات بحمى الضنك بين محليات الولاية الثمانية، تليها محلية الحصاحيصا، متناولة أنشطة مكافحة الناقل لحمى الضنك وذلك عن طريق مكافحة الأطوار المائية داخل المنازل عن طريق مفتشات المنازل حيث تمت المكافحة في حي عووضة بمدني.

من جانبه أشاد وزير الصحة الإتحادي بالمجهودات الكبيرة التي إنتظمت الولاية في مكافحة حمى الضنك مشدد علي ضرورة التركيز بالتدخلات في المناطق الأوسع إنتشاراً بالحميات.

وأقر بأن الإنتشار السكاني الواسع الذي شهدته الولاية ساعد في ظهور حمي الضنك وزيادة أعداد المصابين مناشداً المنظمات الأجنبية والوطنية أن تلعب دوراً كبيراً في تحسين مصادر المياه خاصة في مراكز الإيواء.

فيما أكد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة إنتظام حملات مكافحة نواقل الأمراض بدعم من وزارة الصحة الإتحادية وصندوق إعانة المرضى الكويتي ساهمت بقدر كبير في تقليل خطورة الوضع الوبائي بالولاية مطالباً بضرورة توفير ميزانيات إضافية لأعمال المكافحة لنواقل الأمراض.

وأشاد الدكتور بابكر المقبول الخبير بمنظمة الصحة العالمية بالمجهودات الكبيرة لوزارة الصحة بولاية الجزيرة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان مطالباً بتكثيف التدخلات في محليتي مدني والحصاحيصا للسيطرة والحد من إنتشار حمى الضنك.