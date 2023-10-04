والي النيل الأبيض يطلع علي التعبئة والإستنفار بمحلية السلام

واستعرض اللقاء الجهود التي قامت بها محلية السلام في التعبئة والإستنفار ومستوى التدريب للشباب المتطوعين استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة ووالي ولاية النيل الأبيض.

وقال إن هذه المعسكرات تضم أكثر من ١٤٠٠ شاب متطوع ستكون سندا للقوات المسلحة في معركتها ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة والمرتزقة والمأجورين والعملاء، كما تسهم هذه القوة في تأمين حدود الولاية من الناحية الغربية والجنوبية.