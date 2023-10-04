سياسية
والي النيل الأبيض يطلع علي التعبئة والإستنفار بمحلية السلام
اطلع الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف علي مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية بمحلية السلام الحدودية مع دولة جنوب السودان.
جاء ذلك لدي لقائه ببيت الضيافة بربك مساء أمس الأستاذ الزين فضل المولي الزين المدير التنفيذي لمحلية السلام.
واستعرض اللقاء الجهود التي قامت بها محلية السلام في التعبئة والإستنفار ومستوى التدريب للشباب المتطوعين استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة ووالي ولاية النيل الأبيض.
وأشار المدير التنفيذى لمحلية السلام أن مستوى التدريب وصل مراحل متقدمة وأن المعسكرات جاهزة للتخريج في المنطقة الغربية بالمقينص والعكف والرواتب بالإضافة لمعسكرات المنطقة الشرقية في النعيم.
وقال إن هذه المعسكرات تضم أكثر من ١٤٠٠ شاب متطوع ستكون سندا للقوات المسلحة في معركتها ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة والمرتزقة والمأجورين والعملاء، كما تسهم هذه القوة في تأمين حدود الولاية من الناحية الغربية والجنوبية.
وقدم الزين الدعوة لوالي النيل الابيض رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار وأعضاء اللجنة لحضور كرنفال الدفعة المتخرجة في القريب العاجل.
سونا
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