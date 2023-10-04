الإدارات المتخصصة بالبنى التحتية بالجزيرة تجيز إستمارات الحصر

أجاز إجتماع مديري الإدارات المتخصصة بوزارة البنى التحتية والنقل بولاية الجزيرة بهيئة مياه الولاية بمدني صباح اليوم برئاسة المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف إستمارات الحصر والمعلومات والبيانات للإدارات.

من جانبه أكد الوزير أن إستكمال قاعدة البيانات يضع الوزارة في الطريق الصحي.