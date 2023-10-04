سياسية
الإدارات المتخصصة بالبنى التحتية بالجزيرة تجيز إستمارات الحصر
أجاز إجتماع مديري الإدارات المتخصصة بوزارة البنى التحتية والنقل بولاية الجزيرة بهيئة مياه الولاية بمدني صباح اليوم برئاسة المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف إستمارات الحصر والمعلومات والبيانات للإدارات.
من جانبه أكد الوزير أن إستكمال قاعدة البيانات يضع الوزارة في الطريق الصحي.
فيما إستعرض مديرو إدارات الطرق والجسور والمياه والكهرباء والصرف الصحي تصورهم للإستمارة وفقاً للحوجة والأولوية والإلتزام بالمنهج العلمي.
كما جدد المجتمعون الإلتزام بالتوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية وصيانة وتأهيل الطرق وحفر الآبار وإنشاء الحفائر وحصر مناطق الهشاشة وفقاً للأسس.
سونا
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